RIUSCITISSIMO L’INCONTRO TRA ILARIA CAPUA E I RAGAZZI DELL’ALESSANDRINI

Nel pomeriggio del 4 febbraio, si è svolta la conferenza didattica “LA SALUTE CIRCOLARE” tenuta dalla prof.ssa Ilaria Capua, direttore dell’OneHealth Center ofExcellence, Pre-eminent Full Professor all’Università della Florida, virologa di fama internazionale, pluripremiata, che ha diretto laboratori di ricerca in Italia e all’estero e autrice di opere di divulgazione e saggistica.

L’incontro è stato organizzato dai Docenti dell’indirizzo di CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE dell’IIS Alessandrini-Marino, diretto dal Dirigente Scolastico Stefania Nardini.

La professoressa si è collegata con qualche minuto di anticipo rispetto all’orario stabilito e immediatamente ha creato un clima colloquiale. Ha ricordato l’inizio della sua carriera all’IZS di Teramo e la sua permanenza nella nostra città per 7 anni, di cui conserva bei ricordi.

L’incontro è iniziato con la visione del video #BeautifulScience, un vero e proprio inno alla scienza intesa come passione, determinazione, ispirazione, la cui voce è importante che diventi sempre più forte.

Al centro della conferenza didattica è stato posto il tema della salute delle persone, strettamente dipendente dalla salute degli animali, delle piante e dell’ambiente in generale. È emerso in modo chiaro che la salute diventa sistema inclusivo, integrato, circolare. Inoltre, è stato fatto un riferimento all’importanza dell’interdisciplinarietà che va spinta in ogni ambito: la storia insegna che, grazie ad essa, sono possibili le grandi scoperte.

Comunicazione diretta, immediata, empatica, coinvolgente che ha catturato l’attenzione degli studenti, che hanno partecipato numerosi interagendo in maniera attiva ed interessata, ponendo domande a cui la prof.ssa Capua ha risposto con un linguaggio molto vicino a quello dei giovani.

L’incontro ha rappresentato certamente un’occasione privilegiata per “allargare gli orizzonti”, volgendo lo sguardo verso nuove conoscenze, nuove curiosità e verso una reale e concreta possibilità di cambiamento che deve vedere come protagonisti i giovani della generazione Z.

Quale ringraziamento per il prezioso tempo dedicato ai propri studenti, i docenti del Dipartimento di Chimica hanno omaggiato la prof.ssa Capua con una mattonella di ceramica di Castelli che raffigura “L’Alchimista”: una figura femminile alle prese con ampolle e provette.