SCUOLE CHIUSE, CAMBIANO (DI NUOVO) GLI ORARI DEI BUS

A seguito della decisione di chiudere le scuole superiori in tutta la regione e senza il minimo coinvolgimento degli enti locali, da lunedì cambiano di nuovo le corse e gli orari del trasporto pubblico locale, non potendo permettere che vadano in giro autobus vuoti o addirittura bis scolastici predisposti appositamente per le scuole superiori. Si tornerà così agli orari prima delle festività natalizie almeno per 14 giorni, come da ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 5 febbraio 2021. A tutti gli utenti si chiede comprensione e pazienza per atti e decisioni non riconducibili alla nostra amministrazione comunale.