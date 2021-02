COVID / CONTROLLI A TAPPETO: MULTE E DENUNCE

Nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto da S.E. il Prefetto di Teramo Angelo De Prisco, tenutosi in data 4 febbraio u.s., è stato deciso di incrementare i servizi di vigilanza e controllo con l’obiettivo di ottenere un generale rispetto delle norme anti contagio da parte dei cittadini soprattutto nel fine settimana nei luoghi di ritrovo dove è maggiore il rischio di assembramento tra persone.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, con il supporto del N.O.RM. e delle Stazioni dipendenti, ha intensificato i controlli straordinari sul territorio costiero di competenza, da Tortoreto a Martinsicuro, per prevenire e reprimere tutti quei fenomeni correlati ad ogni forma di assembramento tra gruppi di amici, finalizzato al consumo di cibo o bevande, per evitare ogni possibile forma di contagio e salvaguardare la salute pubblica. I controlli hanno anche riguardato la circolazione stradale con posti di controllo lungo le principale arterie streadali della giurisdizione.

Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnati n. 15 militari dell’Arma, sono state:

- controllate n. 84 persone;

- acquisite n. 73 autocertificazioni;

- controllate n. 52 autovetture;

- sanzionate n. 10 persone, per divieto di spostamento senza giustificato motivo, per un importo complessivo di € 5.333;

- denunciate n. 2 persone (1 per inosservanza al F.V.O. ed 1 per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza);

- ritirate n. 2 patenti di guida e n. 1 carta di circolazione;

- n. 1 autovettura sequestrata amministrativamente;

- controllate n. 10 attività commerciali;

- elevate n. 5 sanzioni al C.d.S. per un importo di € 599.

La specifica attività dell’Arma dei Carabinieri ha evidenziato un generale rispetto delle norme che regolano gli spostamenti, gli assembramenti e l’utilizzo dei dispositivi di protezion