ANZIANA DIMENTICA PENTOLA SUL GAS: SCOPPIA UN INCENDIO

Oggi, alle 14:00 circa, i vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato un intervento per un incendio avvenuto in un'abitazione in località Morricone nel comune di Torricella Sicura. Sul posto sono stati inviati un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio. L'incendio ha interessato un appartamento posto al primo piano di un edificio isolato di due piani. Le fiamme hanno avuto origine da una pentola lasciata sui fornelli della cucina dell'appartamento abitato da una donna 77enne. In quel momento l'anziana era a pranzo insieme alla famiglia del figlio nell'appartamento del piano sottostante. Ad un certo punto i commensali hanno cominciato a sentire dei crepitii provenire dall'incendio che si stava sviluppando nell'appartamento del primo piano. Il figlio dell'anziana è subito salito al piano di sopra ed ha iniziato le operazioni di spegnimento, utilizzando alcuni estintori con cui è riuscito a spegnere le fiamme che nel frattempo avevano avvolto i mobili della cucina componibile. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno arieggiato i locali e messo in sicurezza gli impianti danneggiati dal calore sviluppato dall'incendio. L'uomo che ha spento le fiamme ha respirato un po' di fumi della combustione, è stato soccorso dal personale del 118 ma non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale. Dall'incendio si è sviluppato un denso fumo che ha provocato l'annerimento di alcuni locali.