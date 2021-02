STUDENTESSA TERAMANA VINCE PRESTIGIOSA BORSA DI STUDIO EUROPEA

Camilla Giardina, studentessa del terzo anno della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo, ha vinto una borsa di studio per studenti veterinari messa in palio dalla Federazione dei Veterinari d’Europa (FVE) in collaborazione con MSD Animal Health.

I 36 vincitori, tra cui due italiane, provengono dalle Facoltà di Medicina Veterinaria di tutto il mondo.

Per la Facoltà di Teramo è il quarto anno consecutivo che un proprio studente si aggiudica il prestigioso riconoscimento.

Gli studenti sono selezionati da un Comitato di revisione formato da esponenti di FVE, EAEVE (European Association of Establishment for Veterinary Education) e IVSA (Internation Veterinary Students Association).

Quest’anno, tra i 117 partecipanti, sono stati selezionati 36 studenti eccellenti provenienti da Austria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Turchia e Regno Unito.

A ciascuno di essi verrà assegnata una borsa di studio di 5,000 dollari con lo scopo di migliorare la «propria esperienza accademica e concentrarsi su attività che li aiuteranno sicuramente sulla via della professione».

Camilla Giardina è componente della IVSA, la più grande associazione no-profit e non governativa di studenti di Medicina Veterinaria del mondo, presente in 73 Paesi con 38.529 iscritti.

«Si tratta – ha spiegato Camilla Giardina – di un’associazione attraverso la quale gli studenti possono condividere idee e progetti con l’obiettivo comune della promozione della salute animale e umana sulla base dell’ormai noto concetto di OneHealth. Gli studenti quindi organizzano congressi, simposi, scambi e, in questo periodo pandemico, webinar e videoconferenze, sempre con la visione di una salute globale e interconnessa tra le diverse specie che popolano il pianeta».