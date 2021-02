COVID / RAFFICA DI CONTROLLI (E DI MULTE) SULLA COSTA



Nell’ambito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto da S.E. il Prefetto di Teramo Angelo Prosco, tenutosi il 4 febbraio u.s., su impulso del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Teramo, è stato deciso di incrementare i servizi di vigilanza e controllo con l’obiettivo di ottenere un generale rispetto delle norme anti contagio da parte dei cittadini soprattutto nel fine settimana nei luoghi dove è maggiore il rischio di assembramento tra persone.



In tale contesto, nella serata di ieri, la Compagnia Carabinieri di Giulianova, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni dipendenti, anche per fare osservare la nuova ordinanza del 5 febbraio 2021 della Regione Abruzzo, che vieta qualsiasi aggregazione nelle piazze e nei centri storici per evitare ogni possibile forma di contagio e salvaguardare la salute pubblica, ha intensificato i controlli straordinari sul territorio, soprattutto lungo la fascia costiera.



Nel corso del servizio, che ha visto impegnati 16 militari dell’Arma, sono state:

- controllate 87 persone;

- acquisite 5 autocertificazioni;

- controllate 57 autovetture;

- sanzionate 2 persone per divieto di spostamento senza giustificato motivo, per un importo complessivo di € 746,00;

- sanzionate 3 persone per violazione delle norme anti assembramento, per un importo complessivo di € 1.120,00;

- elevate 4 contravvenzioni al C.d.s. per un importo di € 383,00;

- ritirata una carta di circolazione;

- controllate 23 attività commerciali. Al riguardo, nel centro di Pineto e nella Frazione di Scerne i titolari di due Bar sono stati contravvenzionati per aver tenuto aperto il locale oltre l’orario di chiusura previsto delle 18.00.

I Comuni dove sono state maggiormente accertate le violazioni sono state prevalentemente quelle costiere, ovvero Giulianova, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina ed anche Atri, anche se la specifica attività dell’Arma dei Carabinieri ha evidenziato un generale rispetto delle norme che regolano gli spostamenti, gli assembramenti e l’utilizzo dei dispositivi (dpi) sia dei cittadini che degli esercenti.