MANOLA DI PASQUALE: "ADDIO AMICO PERBENE"

Piango l’amico. Piango il compagno di credo politico. Piango la guida morale. Piango l’abruzzese che ha saputo spendere la sua vita per il bene del nostro Paese. La scomparsa di Franco Marini è per me un lutto personale, Un dolore intimo, che va oltre, ben oltre quello di chi sa di aver avuto la fortuna di incontrare, nel suo percorso politico, uno di quegli uomini che scrivono la storia, e non si limitano a viverla.

Franco Marini era un mio amico, un politico illuminato.

Non saprei, in questi momenti, ricordare quante volte ho avuto modo di trovare in lui le risposte, le indicazioni, le giuste interpretazioni, le letture più autentiche di un vivere la politica che non è mai stato interessato, se non al più alto dei valori, quello del bene comune .

Era stato tra i fondatori del Partito Democratico, ma sarebbe riduttivo indicarne i ruoli e i meriti, mi piace ricordare solo quanto si sia speso, nel sindacato prima e in politica poi, nella difesa dei lavoratori, quelli che senza di lui non avrebbero avuto voce, quelli che senza di lui non avrebbero visti riconosciuti i loro diritti.

Senza di lui, questo sarebbe un Paese più ingiusto.

Piango Franco Marini, l’amico che seppe trovare sempre, anche tra i mille impegni delle sue molteplici attività, il tempo per aiutarci a costruire quell’idea della politica che anima e sempre animerà il mio agire.

Grazie, Franco.

Grazie da Italiana, da abruzzese, da esponente del Pd.

Addio, amico perbene .

Manola Di Pasquale

Presidente PD Abruzzo