ULTIM'ORA / PESCARA E CHIETI IN ZONA ROSSA, TERAMO E L'AQUILA ARANCIONE

È in corso di redazione un'ordinanza con cui il presidente Marsilio disporrà le zone rosse a partire da domenica per le province di Pescara e di Chieti. L'analisi dei dati della pandemia ha confermato che la provincia dell'Aquila e per pochissimo anche quella di Teramo sono in zona arancione. Le misure dovrebbero entrare in vigore da domenica

PER I DETTAGLI SI ATTENDONO AGGIORNAMENTI