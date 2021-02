DA' DI MATTO AL DES ARTISTES, SPACCA BOTTIGLIE, ROVESCIA LA CASSA, FERISCE UN POLITICO E LA RICOVERANO

E’ stato un attimo di pura follia, quello di una donna straniera che, in evidente stato confusionale, ha dato in escandescenze in piazza Martiri, nel Caffè Des Artistes. Entrata senza mascherina, quando è stata invitata ad indossarla ha rotto bottiglie e rovesciato il registratore di cassa. L’ex consigliere provinciale Giustino D’Innocenzo, presente alla scena, ha cercato di intervenire ed è stato ferito leggermente vicino ad un occhio. Sono poi intervenute le forze dell’ordine e il 118, per un tso. La donna è ora ricoverata a Giulianova