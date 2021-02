LEGA, SUL "NO" A COSTANTINI... ARRIVANO I "DISTINGUO" DEI LEGHISTI DELL'ASP2

“La nostra posizione su Area Marina ed Asp 2 è stata già da tempo riportata al nostro Partito”, così esordiscono Pietro Palozzo e Luca Di Pietrantonio in relazione alle critiche che sarebbero state mosse anche a loro firma sulla Segreteria Regionale e di cui si è letto sulla stampa. “Per ciò che attiene la ASP 2 – continua Di Pietrantonio – ho già chiarito che non avrei rilasciato altre dichiarazioni dopo le mie dimissioni, essendo in corso delle indagini, ed a tale linea intendo attenermi”. “Sull’Area Marina si sono condivisi, all’interno della Lega e con la segreteria regionale, alcuni passaggi che devono ancora essere discussi con gli altri alleati del centro-destra, tali da garantire una concreta gestione a chi detiene la maggioranza in Cda e che, di certo, sarebbe riduttivo far passare per la semplice indicazione di un direttore, che tra l’altro va selezionato mediante specifiche procedure pubbliche”, aggiunge Pietro Palozzo. Quanto alle altre questioni i due esponenti della Lega riconfermano che esistono un Commissario provinciale ed un Segretario regionale cui, evidentemente, è rimesso il coordinamento di scelte politiche che esulano da quanto avviene a Pineto, loro territorio di riferimento.

Pietro Palozzo - Luca Di Pietrantonio