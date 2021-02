SINDACO AL BAR SENZA MASCHERINA... E PARTE LA MAIL PER IL PREFETTO

Il Sindaco di Valle Castellana si fa una foto al bar e... un cittadino lo denuncia. E' firmata da Domenico De Benedictis, la mail nella quale si legge: "Per la valutazioni e i provvedimenti di competenza, si invia il file facebook che ritrae il sindaco di Valle Castellana tale D' Angelo ing. Camillo e un assessore dello stesso Comune all' interno del bar " la dolce vita" di Valle Castellana, senza mascherina e senza il dovuto distanziamento dagli altri sodali. Al file è unito un mio commento di disapprovazione, contestato dal consigliere comunale D' Anselmo, il quale approva evidentemente le azioni del Sindaco e dell'assessore, e con "mi piace", tra gli altri, da parte dello stesso Sindaco e del vicesindaco Ragonici, operato che si configura, salvo errore, come pessimo esempio di chi dovrebbe dare l' esempio virtuoso"