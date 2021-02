DI SALVATORE: “GIULIANOVA CASO UNICO AL MONDO” LA LEGA ALL’OPPOSIZIONE DI SÉ STESSA

Scrive il costituzionalista Enzo Di Salvatore su facebook

"Forse non tutti sanno che...

Forse non tutti sanno che a Giulianova, in Abruzzo, il sindaco, eletto con il sostegno di alcune liste civiche e in contrapposizione alla Lega, ora è passato alla Lega. Quindi ora a Giulianova, sempre in Abruzzo, abbiamo maggioranza e opposizione entrambe della Lega. Unico caso al Mondo, credo. Spero che il candidato della Lega, sconfitto al ballottaggio dall’attuale sindaco entrato nella Lega, prenda le distanze da tutto questo: per rispetto dei propri elettori, che votarono lui e non l’altro."