PERSEGUITAVA UNA DONNA PER COSTRINGERLA AD AVERE UNA "STORIA": ADESSO DOVRA' STARLE A PIU' DI UN CHILOMETRO

I Carabinieri della Compagnia di Teramo, con sempre maggiore impegno anche in questo delicato periodo contrassegnato dalla diffusione pandemica del virus “COVID19”, continuano a svolgere come di consueto un’incisiva azione, preventiva e repressiva, a tutela delle fasce più deboli della popolazione. In questo quadro, nelle ultime ore, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno eseguito misure cautelari personali, emesse dal GIP presso il Tribunale di Teramo Nello specifico: nei confronti di un uomo 67enne, di Torricella Sicura è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misure cautelare personale del divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dai luoghi frequentati dalla donna vittima dei suoi atti persecutori. A seguito della denuncia della donna, i Carabinieri hanno svolto tutti gli accertamenti del caso, appurando che l’uomo, da circa un anno, perseguitava la vittima con continui pedinamenti, appostamenti nei luoghi da lei frequentati e minacce, comportamenti finalizzati a convincere, inutilmente, la donna a intrattenere con lui una relazione sentimentale. Le indagini dei Carabinieri, immediatamente scattate a seguito della denuncia della vittima, generavano una comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo che, concordando le risultanze investigative, indagava l’uomo e rimetteva al Giudice per le Indagini Preliminari la richiesta di divieto di avvicinamento alla donna, prontamente accolta.