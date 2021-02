PICCHIAVA LA MADRE NOVANTENNE, ARRESTATA UNA TERAMANA 59ENNE

Un donna 59enne di Teramo è stata sottoposta agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre ultranovantenne, per cui era stato attivato il c.d. “codice rosso”. La donna, a seguito delle indagini dei Carabinieri che hanno accertato reiterate percosse e minacce nei confronti dell’anziana, già in passato era stata destinataria di due misure cautelari, un “divieto di avvicinamento” alla vittima e un “divieto di dimora” nel comune di Teramo, che poiché non ottemperate, hanno indotto nel GIP la determinazione ad irrogare la più grave misura cautelare degli arresti domiciliari, in un’abitazione diversa rispetto a quella dell’anziana madre.