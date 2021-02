GRAZIELLA CORDONE: «LUZII MI HA INSULTATA... CHIEDO CHE SIA SANZIONATO»

«Chiedo sanzioni contro il consigliere Luzii, che in Consiglio Comunale, a microfoni spenti, mi ha detto “stai zitta”… è assurdo, non lo accetto da un uomo, non lo accetto da un consigliere, non lo accetto da un rappresentate dei cittadini.. è un atto molto grave, che deve essere sanzionato». E’ arrabbiatissima, la consigliera di maggioranza Graziella Cordone, che accusa di essere stata “zittita” dal consigliere di Italia Viva. La Cordone, che è anche presidentessa della Consulta di parità, non ha lasciato cadere la cosa. «Una persona cha si comporta così non deve stare in Consiglio e deve essere sanzionato»