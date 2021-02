MARSILIO: «ABBIAMO I NUMERI PER RESTARE ARANCIONI» (ma Pescara e Chieti restano rosse fino al 28)

“Di poco ma è sceso l’Rt: da 1,22 della scorsa settimana ad 1,17. Questo porterebbe l’Abruzzo in zona arancione e non rossa”. Parole, anzi: speranze del Presidente Marsilio, che cerca di prevedere l'esito della Cabina di regia di domani. La speranza è che il Governo decida di lasciare l'Abruzzo in arancione, anche se significherebbe "salvare" solo le province di Teramo e L'Aquila, perché resta valida fino al 28 l’ordinanza di Marsilio sulla zona rossa per le province di Pescara e Chieti.