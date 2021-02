L'"ALTRA LEGA " DI GIULIANOVA SCRIVE A D'ERAMO: «E' PARTITA LA MACCHINA DEL FANGO, MA QUESTE SONO LE CONDIZIONI PER ACCETTARE COSTANTINI»

Caro Onorevole

Luigi D’Eramo, appena una settimana fa ci siamo incontrati e mi hai comunicato che è volontà del partito favorire l’ingresso nella Lega dell’attuale Sindaco Costantini, dicendomi che l’annuncio ci sarebbe stato a breve.

A tal fine, dopo averti elencato tutte le situazioni, le problematiche e le contraddizioni di questa scelta, mi hai chiesto di definire alcuni punti programmatici su cui far convergere i nostri programmi e indirizzi amministrativi, sempre nel rispetto della buona amministrazione che ci contraddistingue nell’essere vicini a tutti i cittadini, in special modo ai più deboli.

Ma proprio all’indomani del nostro incontro con stupore ho appreso dai social il tuo comunicato dell’avvenuta adesione e passaggio in Lega del Sindaco di Giulianova.

Capisco che per cogliere le opportunità la variabile tempo a volte diventa imprevedibile, ma ti ricordo per l’ennesima volta che il sottoscritto oltre ad appartenere politicamente alla Lega di Salvini, è stato al primo turno il candidato sindaco di tutto il centro destra, ed al secondo turno di ballottaggio il candidato sindaco di un programma elettorale basato oltre che sugli obiettivi anche sulla fiducia, sulla coerenza ed integrità morale della mia persona, in contrapposizione proprio all’attuale Sindaco che si è presentato con una coalizione di ben sei liste civiche (mai avvenuto in città), composta da 96 candidati, rinnegando e battendosi contro quei valori di cui non solo la Lega, ma anche gli altri partiti di centro destra, sono portatori.

Il mio senso di responsabilità e coerenza, unito ai miei valori, fa si che non possa tradire la fiducia ed il grande consenso ricevuti con un’operazione meramente opportunistica, e che in mancanza di una concreta condivisione e attuazione di programmi e promesse elettorali, rappresenterebbe un vero inganno per tutta la Città svilendo e vanificando la funzione stessa e democratica del diritto al voto: in definitiva il voto dei cittadini non serve a nulla!

Visto che è già partita la macchina mediatica del fango, al solo fine di giustificare e piegare le volontà a logiche distanti dalle problematiche della Città, e tenendo conto che non voglio passare per chi ostacola tale percorso senza validi motivi, elenco di seguito i punti di programma, di cui molti già ampiamente discussi nei Consigli Comunali, quali fondamentali per stabilire un’ intesa al fine di intraprendere un eventuale percorso politico comune: