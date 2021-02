ACQUA PIU' SICURA NEI RUBINETTI DEI TERAMANI, ECCO PERCHE'...

Potenziare il sistema di monitoraggio per garantire la qualità dell'acqua che esce dal rubinetto dei teramani: è questo l'obiettivo della convenzione che la Ruzzo Reti ha stipulato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise, rinnovando una collaborazione più che decennale e che oggi si consolida per migliorarsi ulteriormente.

La Ruzzo Reti ha assunto l'impegno di implementare il Piano di Sicurezza dell'Acqua (Water Safety Plans), secondo le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore di Sanità, in largo anticipo rispetto all'obiettivo normativo fissato per il 2025.

La convenzione affida all'IZSAM lo studio che amplia il sistema di controllo per garantire la qualità delle acque provenienti dalla sorgente del Gran Sasso. L'Istituto lavora attraverso un sistema unico e innovativo a livello nazionale ed internazionale di biomonitoraggio in continuo. Riconosciuto quale eccellenza anche in questo settore, per competenze e per attrezzature all'avanguardia, l'Istituto svolge in questo caso nei confronti del Ruzzo il ruolo di supporto tecnico-scientifico nelle analisi dei dati di controllo della qualità delle acque sorgive con il sistema di monitoraggio in continuo basato su sensori biologici e su una sofisticata strumentazione chimica, in grado di rilevare, quantificare e identificare eventuali sostanze nocive nell’acqua. In caso di anomalie un allarme indicherà che i parametri sono alterati. Il controllo costante della qualità dell'acqua è assicurato dunque attraverso l'early warning (allarme precoce) con il monitoraggio in continuo, l'utilizzo di apparecchiature di laboratorio (gascromatografo a spettrometria di massa – GCMS) oltre che con le ordinarie e quotidiane analisi.

“Garantire a trecentomila cittadini teramani l'acqua e naturalmente la salubrità e l'ovvia potabilità della stessa, significa non fermarsi mai e agire su diversi piani e livelli. La garanzia offerta dall'Istituto Zooprofilattico costituisce una collaborazione comprovata e fondamentale. Come si nota sono state ulteriormente migliorate le capacità di controllo e le conseguenti garanzie che ci vengono fornite. Scegliamo sempre con molta cura i nostri partner ma nel caso dell'Istituto siamo particolarmente fortunati in quanto l'eccellenza delle sue attività, di cui siamo orgogliosi di avvalerci, è proprio in casa nostra”, ha dichiarato la presidente della Ruzzo Reti Alessia Cognitti.

“Una collaborazione”, aggiunge il Direttore Generale dell’IZSAM, Nicola D’Alterio, “quella con la Ruzzo Reti, che va avanti da diversi anni e attraverso la quale l’Istituto Zooprofilattico ha potuto mettere a disposizione le proprie competenze in materia, a garanzia dell’intera collettività. Proseguire il percorso già avviato” prosegue D’Alterio, “lo ritengo naturale e doveroso, quando, soprattutto, ne scaturisce la sicurezza per migliaia di cittadini teramani”.