PIETRACAMELA / IL SINDACO PETRACCIA RISPONDE ALLE "INESATTEZZE" DI IANNETTI

"La lettera aperta del Sig. Iannetti indirizzata al Sindaco di Pietracamela dove ringrazia pubblicamente il sottoscritto per l'obiettivo di non poco conto raggiunto, ha come al solito un tono polemico, tendente all'offensivo, ai limiti che la decenza impone ma che perfettamente si addice al personaggio in questione.

Nella smania che ogni volta esso ha di voler comunicare al mondo il “suo verbo”, unita ad una affannosa ricerca di visibilità a tutti i costi, si dimostra, anche stavolta, totalmente avulso dalla realtà locale e pessimamente informato tanto da far pensare che sia in cattiva fede.

Sono naturalmente soddisfatto per l’obiettivo raggiunto e lo è, cosa più importante, la popolazione di Pietracamela visto che l’ufficio postale mancava da quella sede dal terremoto del 2009. Nel periodo iniziale era presente una postazione mobile temporanea ma tale soluzione non poteva essere protratta per lungo tempo per ovvi motivi e, dopo che l’amministrazione dell’epoca non riuscì a trovare un’altra sede idonea ad ospitarlo, l’ufficio fu accorpato costringendoci così per un lungo periodo a raggiungere Fano Adriano per effettuare le ordinarie operazioni postali.

Durante il mio mandato mi sono concretamente impegnato per arrivare a questa riapertura, frutto di un iter lungo e travagliato: vorrei ricordare a Iannetti che fino al 2018 si parlava di chiusura dei piccoli uffici postali e il nostro poteva benissimo ricadere nella categoria di quelli a rischio. C’era, inoltre, da ristrutturare lo stabile che lo ospita con i tempi dilatati che la ricostruzione post sisma 2009 sta avendo.

Altra cosa invece è l’installazione del bancomat, esigenza che è emersa solo dopo la chiusura di quello dell’unico sportello bancario presente in paese (anno 2018). In quel momento è iniziata un’interlocuzione con una divisione di Poste totalmente diversa di quella che si occupa degli uffici postali che ci ha portati ad ottenere l’assegnazione di un apparato ATM di Poste Italiane nell’ambito della campagna rivolta ai piccoli comuni e che, all’epoca, ricordo prevedeva la diponibilità di poco più di 200 apparati a fronte di una richiesta da parte di oltre 900 comuni italiani!

Il Postamat, dal quale ricordiamo si potrà prelevare con ogni tipo di scheda bancomat, sarà per motivi tecnici, posizionato esternamente all’ufficio postale, l’azienda ha presentato regolare comunicazione di inizio lavori presso il nostro ufficio tecnico lo scorso 15 febbraio e quindi, mi dispiace deludere il distratto Iannetti, come più volte specificato negli scorsi giorni sarà presto operativo.

Per fortuna l’operato di questa amministrazione per il raggiungimento di tali traguardi non è stato fatto di sterili chiacchiere, come quelle che ogni volta il Sig. Iannetti tenta a fatica di mettere insieme pur di screditarci e che, anche se siamo nella settimana di Carnevale, in questo caso si dimostrano totalmente non commestibili e fuori luogo.

Sono stato sempre aperto alle critiche costruttive ma stento a credere che ne possano arrivare da parte di chi suole ergersi su un pulpito e pontificare su tutto e tutti pur di rendersi visibile al mondo, come nel riferimento all’inutilità dei Sindaci. Noto che esso è un concetto molto labile per Iannetti visto che si diventa magicamente utili quando si deve concedere il patrocinio e non solo del Comune ad una delle sue iniziative per poi tornare ad essere inutili dopo la loro conclusione.

Aspettiamo con pazienza suoi nuovi disappunti e riflettiamo su come l'aria di montagna faccia bene a tutti eccetto che a lui!".

Con simpatia.

Il Sindaco Michele Petraccia