MARSILIO PROLUNGA LA DAD DI SETTE GIORNI E TRA DUE DECIDE SU ALTRE ZONE ROSSE

Il presidente Marsilio ha disposto la proroga di 7 giorni del termine di scadenza prevista al punto 7 dell’OPGR n. 3 del 5 febbraio 2021 in merito alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale, fermo restando quanto disposto dall’ OPGR n. 7 per le province di Chieti e Pescara;

2. il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali su tutto il territorio regionale ;

3. l’ulteriore incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale;

4. l’urgente e puntuale analisi in ordine alla presenza delle varianti del SARS COV 2 sul territorio re- gionale e sulle modalità di gestione dei casi correlati, acquisendo ulteriori dati di dettaglio dalle AASSLL ,aggiornati alla data del 21.02.p.v. , dando mandato al Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale di effettuare una nuova valutazione dello scenario epidemiologico, i cui esiti saranno trasmessi en tro due giorni dalla data odierna , al fine di consentire il vaglio di eventuali nuove e mirate misure restrittive;