SINDACO ED EX SENATORE IN MANETTE NELLA MAXIOPERAZIONE "ACQUA FRESCA"

Agli arresti domiciliari il sindaco di Celano Settimio Santilli mentre in carcere è finito l’ex senatore Filippo Piccone. Sono i primni nomi della maxi operazione in corso a Celano. I carabinieri stanno eseguendo dall’alba un’ordinanza di misura cautelare per reati contro la pubblica amministrazione nei confronti di 25 persone, tra amministratori e funzionari del Comune di Celano, liberi professionisti e imprenditori. L’operazione, denominata Acqua Fresca, riguarda anche persone residenti nelle province di Roma, Teramo e Pescara. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avezzano, è stato eseguito su disposizione della procura dai carabinieri del Comando Provinciale dell’Aquila.