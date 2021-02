LADRI NELLO STUDIO DELL'EX ASSESSORE EVA GUARDIANI

Ladri nella notte, nello studio legale dell'avvocato Eva Guardiani a San Nicolò e del collega Sergio Menna e hanno deciso di fare visita anche ad altre attività commerciali nella stessa strada, sempre a San Nicolò a Tordino. I ladri che si sono introdotti nello studio di via Palombari hanno le ore contate, grazie alle chiarissime immagini catturate dalla telecamere di videosorveglianza già visionate dai carabinieri della stazione di San Nicolò, subito intervenuti per il sopralluogo di rito. I ladri hanno infranto il vetro di una finestra al primo piano della palazzina che ospita quattro appartamenti (ma nessuna delle famiglie residenti pare abbia sentito rumori anomali stanotte). I ladri non sono riusciti a portare via nulla. Hanno prima rovistato nella stanza dell'avvocato Eva Guardiani e poi nella stanza dell'avvocato Sergio Menna (ospite della prima, a seguito dell'indisponibilità post-sisma dello studio a Teramo). Nessun danno evidente (se non il vetro infranto) e nulla è stato portato via, stando ad una prima verifica fatta dai legali.