APERTE LE BUSTE ABBANDONATE IN PIAZZA MARTIRI PENNESI, TROVATA UNA BOLLETTA... E PARTE LA MULTA

Discarica abusiva in pieno centro storico a Teramo: il Comune e la TeAm intervengono, rimuovendo le buste. Dopo le segnalazioni e le denunce a mezzo stampa di ieri, l'assessore Valdo Di Bonaventura accompagnato dal vigile ecologico, Vincenzo Calvarese, si sono portati in loco e hanno constatato che, nonostante la prima rimozione fatta ieri, anche stanotte qualcuno si è "divertito" a sfoderare il proprio ego incivile e ha abbandonato nuovi sacchi. Gli operatori della TeAm hanno provveduto, come da indicazioni, ad aprire le buste, verificare la correttezza del conferimento e rimuovere tutto. Nelle buste, chiaramente, come prevedibile, c'era di tutto. L'assessore lancia un'appello alla cittadinanza: "Non possiamo ridurre così questa città, ci vuole un senso di responsabilità comune".