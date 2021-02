NOTTE BRAVA IN PIENO COPRIFUOCO: SI SCHIANTA CONTRO UN MEZZO DELLA CROCE ROSSA E SCAPPA...

Un giovane di Giulianova, aveva deciso, in compagnia di un amico, di trasgredire le disposizioni imposte dal D.P.C.M. che prevedono il coprifuoco dalle 22.00 alle successive 05.00 seguenti, e da Giulianova aveva fatto un giro ad Alba Adriatica. Giunto sul lungomare Marconi – zona nord – aveva perso il controllo del proprio veicolo ed era andato a sbattere contro un pick-up della Croce Rossa Italiana, regolarmente parcheggiato sulla pubblica via. Poi, come se nulla fosse, malgrado la sua autovettura avesse riportato ingenti danni nella parte frontale, con esplosione dei air-bag, si era allontanato dal luogo del sinistro e si era parcheggiato a debita distanza in attesa che andasse qualche conoscente a recuperarlo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Colonnella che dopo aver ascoltato la versione dei fatti che non convinceva si è fatta un giro ritrovando nei pressi della Bambinopoli alcuni pezzi di carrozzeria e segni di vernice sul pick-up riconducibili all’autovettura del ragazzo. A quel punto è stato sanzionato al CdS con € 344, per fuga dopo incidente stradale con solo danni a cose e perdita di controllo del veicolo. Lo stesso ed il suo amico sono stati anche sanzionati per violazione alle norme anti-Covid per € 400 cadauno.