VIDEO / CAREGIVER ED EDUCATRICI ANCORA DA VACCINARE, ALTRI DISAGI

Altri disagi per molti anziani oggi che, in attesa di essere vaccinati hanno aaspettato inutilmente una telefonata per la convocazione scoprendo che la loro iscrizione sul portale telematico della regione non risultava, nonostante fosse stata effettuata regolamente anche con l’aiuto dei caregiver.



Un sistema in tilt dunque, che ha mostrato tutta la sua inefficacia e inefficenza. E per fortuna che a Teramo e’ stato trovato un parziale rimedo attraverso la collaborazione delle farmacie, che hanno iscritto gli anziani ignari dell’esistenza della campagna di vaccinazione, recuperando quasi 200 iscrizioni.

GUARDA QUI E SU R115 IL SERVIZIO