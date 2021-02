SUICIDA DAL MAZZINI. SI E' LANCIATO DAL QUINTO PIANO

Si uccide lanciandosi dal quinto piano del Mazzini. Ancora ignota l'identità del suicida e le cause. Si tratta di un 70enne, ricoverato nel reparto di medicina donne (dove sono stati trasferiti anche altri pazienti per la gestione del focolaio Covid). Sembra soffrisse di una grave forma di depressione. Sul posto anche Carabinieri e Squadra Mobile. A lanciare l'allarme una coppia, che dopo una visita in ospedale era appena risalita in auto nel parcheggio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO