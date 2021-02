VIDEO / PILOGALLO: «A TERAMO TANTA OMERTA' SUL TEATRO COMUNALE, MA UNA SOLUZIONE C'E'...»

Renato PIlogallo, ha cosi commentato la nostra notizia di ieri, sul "caso teatro" aperto da un post di Elisa Di Eusanio: "TESTIMONE: da direttore tecnico della Golden Art compagnia Michele Placido...durante la cena di fine tourné con tutta la compagnia a Padova si trassero le conclusioni dell'intero giro di Gerardo Placido amministratore di compagnia disse che in due anni avevamo avuto un solo "problema" ovvero il Teatro Comunale di Teramo ACS...e lo disse quasi scusandosi con me...." siamo stati sul punto di non fare le recite...senza l'intervento della produzione di Roma...ecco in quel momento mi sono sentito di sprofondare.. Si è vero la compagnia si è rivolta persino al comune. Ribadisco ci sono le condizioni affinché il teatro comunale torni sotto il diretto controllo dell'ente....è possibile è fattibile e produrrebbe abbassamento dei costi e una maggiore fruibilità....ACS non è il futuro". LO stesso Pilogallo, in un'intervista rilasciata a R+ CANALE 116, parla di omertà a Teramo e propone una soluzione.



