MONTICELLI: «LA POPOLARE LASCIA SCERNE? UNA SCELTA SCELLERATA»

Banca Popolare di Bari via da Scerne di Pineto? "Scelta scellerata assolutamente da scongiurare" dichiarano l'ex sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, oggi nel direttivo nazionale di Italia Viva, e Cleto Pallini, coordinatore comunale. "Trent'anni fa portammo avanti una strenua battaglia affinchè aprisse la filiale in una località di oltre tremila residenti, con una zona industriale e commerciale d'interesse senza pensare all'indotto estivo turistico", ricordano Monticelli e Pallini. Oggi si ventila l'ipotesi che la nuova governance della Banca Popolare di Bari decapiti, insieme ad altre filiali, quella di Scerne che "conta, e non è secondario evidenziarlo, una posizione assolutamente centrale (la filiale si trova sulla statale 16, ndr)". Concludono i due referenti di Italia Viva: "Abbiamo già interessato i rappresentanti parlamentari affinchè ci si adoperi, al più presto, per scongiurare la chiusura della filiale".