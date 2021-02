FONDAZIONE / È ON LINE IL BANDO DEL VOLONTARIATO E DELLA FILANTROPIA

E' da oggi On Line su Sito Internet della Fondazione Tercas il BANDO relativo al Settore VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA che intende raccogliere idee progettuali di particolare rilevanza sociale, in grado di dare risposte immediate rispetto ai bisogni rilevati sul territorio nonché di valorizzare le relative risorse ed, eventualmente, contribuire anche alla creazione di nuove opportunità occupazionali, con attenta valutazione in merito alla sostenibilità finanziaria ed alle garanzie sulla continuità gestionale delle iniziative per le quali la Fondazione è chiamata a sostenerne lo start-up.

In particolare, le proposte dovranno riguardare iniziative prive di finalità lucrative, da realizzarsi o avviarsi nell'anno 2021 nel territorio della Provincia di Teramo, volte al perseguimento di diversi obiettivi tra i quali: il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie; il sostegnoalla fascia di popolazione economicamente più debole, in particolar modo in relazione ai bisogni primari; la prevenzione del disagio di minori e giovani; il rafforzamento dell'integrazione e dell'erogazione di servizi e interventi socio sanitari a favore di soggetti in condizione di disagio fisico, economico e/o sociale.

Questi ed altri obiettivi sono individuati nel Bando che è possibile consultare sul Sito Internet della Fondazione Tercas all'indirizzo www.fondazionetercas.it.

Le idee progettuali potranno essere presentate esclusivamente On Line entro le ore 12 di lunedì 29 marzo 2021.