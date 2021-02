LA TEAM ADESSO E' TUTTA DEL COMUNE, COMPRATA (1,4 milioni) LA QUOTA DI GAVIOLI

Accordo definito, ieri sera, per acquisire quota e trasformare TeAm in società in house multiservizi, la prima in assoluto per il capoluogo. Obiettivo : garantire continuità alla società e alla gestione. E regolarizzare e in piena legittimità la natura della società e dei servizi che, dal 2010, è senza contratto. Si volta pagina, adesso. Accordo chiuso con acquisto quota con valore di 1,4 milioni di euro, meno di quanto speso da Gavioli.