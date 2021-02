INCIVILTA' TERAMANA / IN VIA MONTAUTI C'E' CHI SCARICA OVUNQUE

Contro l'inciviltà cronica la guerra è ardua per il Comune di Teramo. Si susseguono le segnalazioni di cittadini che si ritrovano cumuli di buste piene di rifiuti abbandonate a Teramo. In un caso, buste gialle gettate a Colleparco in via Montauti. In un altro, monnezza disseminata a ridosso della rotonda alla fine della Cona. Neanche 48 ore l'assessore Valdo Di Bonaventura era intervenuto, con vigile ecologico e Teramo Ambiente, per rimuovere la discarica abusiva tra piazza Martiri Pennesi e piazza Martiri della Libertà e aveva chiesto, a mezzo stampa, a tutti i cittadini teramani di comportarsi in modo rispettoso nei confronti della città e dell'ambiente. Ma, a quanto pare, cambiano le location...l'inciviltà non cambia mai. Purtroppo.