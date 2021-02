ARIA INQUINATA / A TERAMO RECORD NEGATIVO ABRUZZESE

Ieri e ancor più in quella del 24 febbraio pressoché tutte le centraline che misurano il PM10, polveri sottili, hanno registrato superamenti del valore limite di 50 microgrammi per metro cubo, con il picco di 119 g/m3 registrato il giorno 24 dalla stazione di Porta Reale a Teramo. "E' plausibile che questi valori, insolitamente elevati - fa sapere l'Arta - possano essere connessi a fenomeni di trasporto naturale di polveri su lunghe distanze che sono stati registrati negli stessi giorni in tutta Italia, cosa che sembrerebbe coerente con innalzamenti dei valori di polveri registrati anche in altre regioni". L'andamento dei valori registrati è compatibile. "Il 22 febbraio la rete regionale ha registrato valori di PM10 in linea con quelli attesi nel periodo. I valori si sono poi innalzati ovunque il 23 febbraio, benché ciò abbia comportato soltanto due lievi superamenti a l'Aquila Amiternum (54) e Teramo Porta Reale (51), per giungere ai picchi del giorno 24, quando il limite dei 50 microgrammi per metro cubo è stato superato in tutte le stazioni. I valori registrati il 25/2 paiono generalmente in calo rispetto al giorno precedente con i primi rientri sotto il limite per L'Aquila Amiternum e Castel Di Sangro. Evidentemente il fenomeno deve essere ancora seguito sia attraverso analisi sui campioni prelevati dagli analizzatori sia condividendo informazioni con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale". Episodi del genere non sono infrequenti. Lo scorso anno si sono registrati ben due eventi di questo tipo. I superamenti dovuti a fenomeni di origine naturale non sono considerati per il raggiungimento del numero massimo di superamenti (35 nell'anno solare) del valore limite giornaliero per il PM10.

"Questi rilevamenti dimostrano che la rete Arta è efficiente al punto da ingenerare l'allarme degli operatori ad ogni minimo superamento dei valori delle polveri sottili nell'aria - fa sapere il dg Maurizio Dionisio - Purtuttavia il fenomeno sembra del tutto naturale e non deriva da inquinamento atmosferico di origine chimico industriale, ma continueremo a monitorare la situazione".