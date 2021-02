FEBBRARO: “LA LEGA RINUNCIA A CANDIDARE UN SINDACO PER ROSETO:.. ALTRO IMBARAZZANTE CONFLITTO»

Tra i pochi comuni in Abruzzo che correranno con i simboli di partito ci sono Vasto e Roseto. Strane combinazioni ed accordi a largo spettro. È a quanto si assiste in questi giorni di convulse trattative per l'individuazione dei candidati sindaci del centrodestra, dove la Lega manda a trattare a Roseto il probabile candidato sindaco di Vasto. Salvo poi, apprendere, che a Roseto il candidato sindaco di Vasto delegato dal partito avrebbe riferito la rinuncia del carroccio ad esprimere il proprio candidato "per l'unità del centrodestra". Si consuma così, con un imbarazzante conflitto, l'ennesimo sacrificio del partito in provincia di Teramo.