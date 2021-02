LETTERA / "HO PERSO MIO PADRE PER IL FOCOLAIO IN OSPEDALE... E ADESSO RISCHIO DI PERDERE ANCHE IL MIO SECONDO PADRE»

Ho perso mio padre, nella prima ondata del Covid, per il focolaio scoppiato in ospedale. Era di Cortino, era stato ricoverato per un problema, ma poi ha contratto il Covid e non ce l’ha fatta. Adesso rischio di perdere anche il mio secondo padre, ovvero il secondo marito di mia madre, al quale sono molto legata, per me è stato come un secondo padre. Lui vive in Molise, ha il tumore allo stomaco e problemi ai polmoni, deve fare la dialisi ed è stato ricoverato in ospedale per un’operazione al cuore, una di quelle che, come mi hanno detto medici di tutta Italia, a Teramo fanno così bene da essere diventati un punto di riferimento nazionale. Per questo l’ho fatto venire qui a Teramo. Il mio secondo padre ha 75 anni, e quando è stato ricoverato era negativo al Covid. Poi, però, ieri mi ha telefonato per dirmi che hanno scoperto che ha contratto il virus, a causa del focolaio, ed è stato trasferito nel reparto di “medicina Covid”. Io non sapevo dove fosse, non sono riuscita a parlarci, poi dopo molte ore mi ha chiamato lui e mi ha detto che adesso è in una specie di isolamento… in tutti i sensi, è in un reparto nel quale non può incontrare nessuno e deve condividere un bagno con quindici altri pazienti. Ho paura. Ha bisogno di aiuto anche psicologico. E’ solo. Vi scrivo per denunciare questa situazione e per chiedere ai dirigenti della Asl di aiutarmi

Lettera firmata