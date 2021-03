BELLANTE / PIZII CONTROREPLICA AL SINDACO: “SE AVESSE SEGUITO L’EX SINDACO, AVREMMO RISPARMIATO IL 30% SUI RIFIUTI”

In riferimento all’articolo comparso su alcuni giornali online circa il nuovo affidamento della raccolta differenziata a Bellante, alcune precisazioni dal candidato alla carica di Sindaco con lista Civica Rialziamo Bellante, Fabrizio Pizii, all’attuale primo cittadino Giovanni Melchiorre:

“Correva l’ano 2015 quandoil dott. Mario DiPietro, allora Sindaco di Bellante, annunciava il varo del piano di razionalizzazione delle Società partecipate con lo scopo di assicurare, tra l’altro, un contenimento della spesa degli Enti Pubblici,e il taglio conseguente dellaPoliservice. Il signor Melchiorre spieghi ai cittadini di Bellante perché non ha continuato sulla strada tracciata dal suo predecessore.

Il Sindaco non dice il vero quando afferma che in base ad un’indagine svolta tra i cittadini di Bellante (al sottoscritto non è stato dato nessun questionario) una riduzione nei passaggi della carta e del vetro non comporta disservizi. Dimenticavo che lui vive a Giulianova dove 4volte al mese c’è il ritiro della carta, così come 2 volte al mese il ritiro del vetro.

Il signor Melchiorre ha firmato un contratto con la Poliservice che dura 9 anni e mezzo,con scadenza 14 settembre 2030. Il costo euro/abitante per i servizi di igiene urbana con la Diodoro srl (che fino al 28 febbraio li ha gestiti)era di euro 94,57 (con più servizi); con la Poliservice Spa il costo è di euro 83,71 (con meno servizi) con una variazione a favore dei cittadini di Bellante di -11,48%.

Se il signor Melchiorre e la sua giunta avessero proseguito nel percorso tracciato dal dott. Mario Di Pietro, avrebbero potuto promuovere un Bando per l’assegnazione del servizio di raccolta e smaltimento con eventuali ribassi d’asta, e i cittadini di Bellante avrebbero risparmiato dal 25% al 30%.

Fabrizio Pizii