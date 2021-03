LEGNINI: «IL RECOVERY PLAN E'IL VOLANO DELLA RIPRESA»

"Le aree dell'Appennino centrale interessate dagli eventi sismici vivono una situazione di particolare difficoltà: la crisi sanitaria dovuta al Covid è infatti intervenuta su territori pesantemente colpiti dai terremoti e che non sono ancora stati in grado di rialzarsi, fiaccando ulteriormente la struttura sociale e produttiva". E' quanto viene scritto nel rapporto "La ricostruzione dell'Italia Centrale nel 2020", nel quale il commissario straordinario Giovanni Legnini sottolinea che "la capacità di resilienza di queste aree è stata in questi anni fortemente indebolita e per realizzare le condizioni di una ripresa è necessaria un'azione che preveda interventi coordinati, mirati e rafforzati, anche in riferimento a quanto indicato dagli obiettivi del Recovery Plan".