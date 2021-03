VIDEO / MARSILIO: «ABRUZZO DOMANI NON SARA' TUTTO ROSSO, ANZI: SI AVVICINA IL GIALLO PER ALCUNE AREE»

Marsilio: «NO, non passeremo con tutta la regione in zona rossa, la nostra situazione è in miglioramento, rimaniamo in arancione e possiamo guardare già al ritorno in zona gialla nelle aree che non sono in situazione di osservazione massima».

ASCOLTA MARSILIO