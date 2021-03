PIANO VACCINALE / I SINDACATI CHIEDONO UN INCONTRO AI VERTICI ASL

Le scriventi OO.SS. Provinciali CGIL CISL UIL chiedono l’avvio di un confronto urgente con la ASL di Teramo per conoscere le azioni assunte sul piano vaccinale, nonché la realizzazione ad oggi del predetto piano.

Abbiamo l’esigenza di comprendere bene lo stato delle attività e i programmi fissati perché stiamo ricevendo, in modo sempre più pressante, da lavoratori, pensionati, cittadini continue richieste di informazioni ed aiuto sul come accedere al programma vaccinale e sui tempi previsti per le diverse categorie della popolazione.

Chiediamo anche di conoscere le iniziative che sono state intraprese sul potenziamento del tracciamento dei casi di Covid-19 e la relativa processazione dei tamponi.

È chiaro che oggi l’emergenza sanitaria richiede impegni ed interventi straordinari, realmente capaci di rassicurare e salvaguardare l’intera comunità e, per tale obbiettivo, è fondamentale avere un piano vaccinale efficiente e ben organizzato, impostato sulla rapidità, puntualità ed universalità. Ma è anche necessario che sia conosciuto, evidente e disponibile per l’intera cittadinanza.

In questa sede, non vogliamo entrare nel merito delle criticità che si sono palesate dentro la prima fase di vaccinazioni, ma vogliamo solo offrire la nostra disponibilità a fare la nostra parte, nei limiti di quanto possibile e consentito, anche attraverso le nostre organizzazioni e le nostre sedi, con il senso di responsabilità e di solidarietà che ci appartengono.

Da queste considerazioni nasce la nostra richiesta e siamo certi che anche voi riterrete utile e doveroso avviare questa interlocuzione e procedere ad un’immediata convocazione.

Con questo auspicio, rimaniamo in attesa di rapido riscontro e porgiamo cordiali saluti.

CGIL Teramo

Giovanni Timoteo

CISL Teramo

Fabio Benintendi

UIL Teramo

Fabrizio Truono