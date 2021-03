UCCISA DAL COVID 53ENNE MAESTRA DELLE ELEMENTARI

E' il giorno del dolore, quello profondo che spezza il fiato. Quello in cui bisogna apprendere dell'ennesima vittima della pandemia. Questa volta Antonella Di Emidio, 53 anni, di Bellante stazione, conosciuta e stimata professionista del mondo della scuola, non è riuscita ad essere più forte del maledetto Covid. Se ne va "una persona generosa, una maestra appassionata" si legge in un post che ricorda le qualità umane e professionali della 53enne. La maestra Antonella lascia il marito e i due figli. Donna e madre vulcanica, fortemente impegnata nel sociale e per la collettività. Insegnava nella scuola elementare di Petriccione a Castellalto.