CENTO GIORNI "VIRTUALI" PER GLI STUDENTI E BENEDIZIONE DELLE PENNE... ON LINE

Per il secondo anno consecutivo l’emergenza Coronavirus impedirà il raduno, al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, di migliaia di studenti delle scuole medie superiori provenienti da tutto l’Abruzzo per il tradizionale appuntamento dei “Cento giorni dagli esami di Stato”, che quest’anno celebra la quarantunesima edizione. Tuttavia anche in questa primavera 2021, grazie al loro santo patrono, i giovani potranno fare esperienza di vita, di gioia e di allegria.

Lunedì 8 marzo alle ore 16.00, infatti, gli studenti avranno l’opportunità di collegarsi alla pagina Facebook del Santuario di San Gabriele e della Diocesi di Teramo-Atri per condividere un momento di preghiera e partecipare, sia pure a distanza, all’immancabile rito della benedizione delle penne insieme al Vescovo Lorenzo Leuzzi e alla Comunità dei Padri Passionisti. A questo momento di spiritualità ne seguirà uno dedicato all’intrattenimento grazie a “Un caffè con padre Alberto e suor Francesca”.

Al mattino dello stesso giorno nel Santuario si celebreranno due Messe, alle ore 9.30 e alle ore 11.00, alle quali si potrà partecipare solo nella stretta osservanza delle limitazioni agli spostamenti previste dalle vigenti normative anti Covid-19.