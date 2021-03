MULTE E LOCALI CHIUSI, CONTROLLI A TAPPETO ANTICOVID DEI CARABINIERI

Nell'ambito delle attività disposte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Teramo, Dr. Angelo De Prisco, i Carabinieri delle Stazioni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi Marina ed Atri, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, sotto il coordinamento della Compagnia Carabinieri di Giulianova e su precise direttive impartite dal Comandante Provinciale di Teramo, hanno effettuato, nel tardo pomeriggio di ieri mirati servizi finalizzati alla prevenzione dei reati in genere ma, con un occhio di riguardo, orientati a sorvegliare sul rispetto delle norme anti contagio da parte dei cittadini e dei commercianti. Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnati 20 militari dell'Arma, sono state accertate diverse violazioni alle norme anti contagio. In particolare, i militari hanno:

- sorpreso il barman di un esercizio pubblico del lido di Giulianova a somministrare bevande ai clienti ben oltre l'orario di chiusura delle 18.00. Alla sanzione amministrativa si è quindi aggiunta anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per almeno cinque giorni;

- sanzionato 19 persone, di cui 11 per assembramento e 8 per essersi spostate dal luogo di residenza o domicilio senza un valido motivo;

- denunciato una persona alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per reiterata guida senza patente;

- sequestrato un veicolo che circolava privo della prescritta copertura assicurativa.

Complessivamente sono state controllate 157 persone e 131 veicoli, ed elevate sanzioni per violazioni delle normative Covid - 19 per un totale di 8.000 euro e contravvenzioni al Codice della Strada per 1.366 euro.