ESTERSONOIO, UNA SCIARPA E UNA CANZONE PER TUTTE LE DONNE

Per questo le associazioni della Rete antiviolenza "Ester sono io" sono impegnate a diffondere la cultura di parità di genere. E' infatti necessario un cambiamento culturale che coinvolga e comprenda non solo le donne ma anche gli uomini.

Siamo entusiaste di aver avuto l'occasione ed il sostegno di uomini che si sono indignati contro l'uso della violenza di genere.

Nascono così le nostre iniziative: " una sciarpa rossa per Ester", "Ti difenderó" e le mostre itineranti di arti visive.

"Una sciarpa rossa per Ester" è stata realizzata grazie a Davide Peluzzi, ambasciatore per il mondo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che in occasione della spedizione "Explora no limit" ha portato la nostra sciarpa rossa sull'Everest, la Montagna Madre della Terra, a protezione di tutte le donne del mondo.

"Ti difenderó" è la canzone di Aldo Ruggeri che sostiene il centro antiviolenza "La Fenice" di Teramo con l'acquisto della canzone su Amazon.

L'autore, in arte Italiano D'Autore, coinvolge i cantanti dello spettacolo tematico Amori Amari, diretti dall'autrice Anna Di Paolantonio. La canzone invita tutti ad essere una sola voce contro la violenza.

Le associazioni della Rete Ester: Bon Ton, De Finis onlus, Cittadinanzattiva, Il Nastro Rosa, Thana, Giustizia per Monia, sono attive per le donne con i loro programmi di sensibilizzazione e di ascolto.

Ognuno di noi può fare la differenza. La tua voce conta.

Anna Di Donatantonio, coordinatrice della rete "Ester sono io"