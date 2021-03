«AIUTO, QUALCUNO MI DICA COME SI LEGGE QUESTO CONTATORE DEL RUZZO»

Buongiorno, un paio di mesi fa ho contattato telefonicamente la Ruzzo Reti per chiedere come fare per sostituire un contatore.

Mi è stato risposto che la sostituzione è gratuita solo se il contatore è guasto o non funzionante. Mi è stato anche precisato che se si accorgono che la rottura è stata causata dall'utente (magari, proprio per sostituirlo), il costo viene comunque addebitato.

A me riesce difficile e complicato "leggerlo" per comunicare la lettura.....

Lettera firmata