SCIPPATA NOVANTENNE, ARRESTATI DUE MINORENNI

Nella serata di oggi una novantenne è stata scippata a Giulianova, in via Thaon di Revel. Due individui le hanno strappato dalle mani la borsa dandosi a precipitosa fuga in viale Orsini. Immediato l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova che, giunti pochi minuti dopo ed aiutati da alcuni passanti che hanno costretto i due ad andare proprio incontro ai militari dell'Arma, li hanno bloccati ed accompagnati in caserma. Si tratta di due minori stranieri, che dopo le operazioni di identificazione, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila per furto con strappo. L'anziana durante lo scippo è stata strattonata ed è caduta in terra ma, miracolosamente, è rimasta illesa. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita alla donna dai Carabinieri.