E' MORTO "PIERGIORGIO DELLA CANTINETTA", CONOSCIUTISSIMO RISTORATORE TERAMANO

Piergiorgio Pompei lo conoscevano tutti a Teramo. Lui e il suo locale, la Cantinetta, pizzeria frequentatissima in piazza Verdi. Se ne è andato, all'improvviso, stroncato da un male incurabile scoperto da poco tempo e contro il quale sono state inutili tutte le cure. Il mondo della ristorazione è in lutto a Teramo. Era gioviale, con il sorriso contagioso e una grande voglia di fare. Amava il suo lavoro, ne aveva fatto la sua stessa vita, una vita che condivideva con la moglie Letizia e il figlio Stefano, e la gente aveva imparato a considerarlo una tradizione cittadina. Spesso, non si usava dire "ci vediamo alla Cantinetta", ma direttamente "da Piergiorgio". Anni fa, aveva riempito le cronache perché, in occasione di una campagna elettorale per le comunali, aveva creato una bacheca per l'affissione degli innumerevoli santini e l'aveva chiamata "bar condicio". Teramo, da oggi, è un posto un po' più triste.