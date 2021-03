COVID / UN SOLO TAMPONE... QUATTRO POSITIVI, LA VICENDA PARADOSSALE DI UNA FAMIGLIA TERAMANA

CRONACA FEDELE DI UNA STORIA TERAMANA AL TEMPO DEL COVID



Martedì 9 marzo alle ore 12 ho fatto fare un tampone per Covid a mio figlio più piccolo di 20 mesi, su indicazione del pediatra, e mercoledì 10 marzo alle ore 19, da un controllo del referto online, il bambino è risultato purtroppo positivo.

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 11 marzo, ci ha contattato la ASL per informarci della positività ufficiale del bambino, per conoscere i nomi di quanti vivono con lui oltre che per il tracciamento di eventuali contatti negli ultimi 14 giorni.

Prontamente ho risposto a tutte le informazioni richieste e ho comunicato che in casa oltre al bambino positivo ci siamo io, mia moglie e l’altro mio figlio più grande.

A quel punto la ragazza ci ha comunicato che dovevamo fare un tampone anche noi, oggi venerdì 12 marzo, che dovevamo restare a casa per 14 gironi e che alla fine di queste due settimane avremmo dovuto fare un secondo tampone.

Più tardi, nel pomeriggio, ci ha contattato stranamente lo studio del pediatra chiedendoci se avevamo fatto fare il tampone anche al bambino più grande perché avevano ricevuto comunicazione dalla ASL relativa alla positività dell'altro mio figlio.

Ovviamente abbiamo informato lo studio che non avevamo fatto fare nessun tampone e abbiamo pensato che avessero scambiato il nome dei bambini.

Subito dopo, a distanza di circa un’ora, ci ha contattato anche il nostro medico di base dicendoci di avere ricevuto comunicazione dalla ASL relativa alla positività mia e di mia moglie.

Il messaggio ricevuto dice:

“Gent.le Dr./Dr.ssa,

per i provvedimenti di competenza, si comunica che il Suo/a assistito/a.

(NOME COGNOME E CODICE FISCALE) è risultato positivo al test diagnostico per Covid19

in data 09/03/2021 ore 15:38; pertanto è in isolamento domiciliare con codice identificativo di sorveglianza… etc…”

Come mai la ASL ha indicato 3 persone positive a due medici diversi, specificando addirittura giorno e ora del test diagnostico, mentre noi non abbiamo fatto nessun tampone prima di questa comunicazione e ad oggi risultiamo negativi?

Come mai è stato fatto un errore del genere che potrebbe riguardare tanti altri e falsare i dati che vengono utilizzati nella gestione dell’emergenza?

Purtroppo sorgono tanti dubbi che riguardano tutti noi…

Lettera firmata