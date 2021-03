LA LETTERA / "HO SCOPERTO UN OSPEDALE DA CONSERVARE NEL CUORE"

Gentile certastampa

per ragioni di salute ho frequentato il reparto di Radioterapia.

In questo momento in cui la Sanità Teramana è messa continuamente sotto accusa, sento, non solo il dovere, ma anche il piacere, di manifestare tutta la mia meraviglia (frequento ospedali dal 2016) e la grandissima gratitudine per come il Responsabile Dott. Carlo D'Ugo e tutto il personale medico, infermieristico e anche tecnico (sempre premurosi e molto empatici) mi hanno accolta ed accompagnata in questo mio faticoso percorso.

All'inizio ero scoraggiata e spaventata; ora ringrazio tutti davvero di cuore per la grande professionalità, umanità, allegria, ironia che mi hanno donato.

Bellissima squadra da conservare per sempre nel cuore.

Nei momenti di difficoltà piccole gesti che di norma appaiono invisibili sono importanti quanto la mera terapia medica.

Lettera firmata