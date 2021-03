È POGACAR IL PRIMO AL TRAGUARDO DEI PRATI DI TIVO DELLA TIRRENO ADRIATICO

È Tadej Pogacar il vincitore della tappa delle Tirreno - Adriatico con traguardo ai Prati di Tivo. Vittoria e maglia azzurra del leader della classifica generale, per lo sloveno, che conferma la tradIzione che vuole ai Prati un vincitore che ha già in palmares un Tour. Era successo con Nibali e Froome nelle altre due volte che la corsa dei due mari era arrivata ai Prati. Tappa splendida, scenari mozzafiato, la neve sul Gigante che dorme e gli alberi in fiore lungo la strada, peccato per il telecronista Rai che ha salutato il traguardo “in provincia dell’Aquila”.