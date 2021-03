STELLA DELL’NBA POSTA FOTO DI UN VINO TERAMANO “UNBELIEVABLE”

Se il post di Lebron James, che aveva pubblicato un anno fa la foto di una bottiglia di Montepulciano d’Abruzzo di Emidio Pepe, era una scoperta, quello di un’altra stella della NBA, Dwyane Wade, è una conferma. L’ex campione dei Miami Heat, franchigia con la quale ha vinto tre campionati, ha infatti pubblicato la foto di una bottiglia di Montepulciano di Emidio Pepe, annata 1997, definendola “unbelievable”, cioè incredibile. Una promozione eccezionale, non solo per la cantina Pepe di Torano, ma per tutto l’universo del vino teramano e abruzzese, anzi: si dovrebbe e potrebbe farne uno spunto per lanciare una campagna di marketing ad hoc, su un mercato, quello americano, che in un momento di pandemia come questo, con le difficoltà che tutta l’economia italiana sta affrontando, potrebbe offrire enormi possibilità di crescita. A rendere ancora più significativa questa pubblica celebrazione del vino toranese, il fatto che Wade sia un intenditore di vino, anzi: un produttore avendo avviato una vera e propria cantina con etichette già apprezzate.



Per chi non lo conoscesse, l’oggi 39enne Wade oltre ai tre anelli NBA, vanta 13 convocazioni all’All Star game, è stato il miglior marcatore di due stagioni, ha vinto un oro olimpico è stato Mvp in finali e in all star game, oltre a decine di altri titoli