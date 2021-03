COVID / AUMENTANO CONTAGI E RICOVERI, TANTI I CASI DI VARIANTI, PREOCCUPANO COSTA E VIBRATA, ENTRO 10 GIORNI PARTE VACCINAZIONE FRAGILI E DISABILI (DOSI PERMETTENDO)

Conferenza stampa delle Asl per fare il punto sui vaccini

SITUAZIONE

Contagi 9,7% positivi in Provincia sul totale dei tamponi, 120 casi accertati di variante e 108 casi sospetti di variante, c’è un incremento del numero dei ricoveri e l’età si abbassa, tanto che è stato necessario riaprire la rianimazione Covid del secondo lotto del Mazzini. Stiamo vivendo la piena terza ondata, nell ultimo week end sono state ricoverate 38 persone e, al netto delle dimissioni, il numero du nuovi ricoveri è pari a 15. Ogni posto Covid in più è un posto in meno per pazienti di altre patologie. L'obiettivo è concentrare tutto ciò che è Covid nel terzo lotto. Età media scende tra i 55-60 anni e ora tre sono sotto i 40 anni. È merito della vaccinazione o è dovuto alle caratteristiche delle varianti. Il prossimo step è incrementare posti di sub terapia intensiva a Atri e Giulianova

VACCINI

90,9% di capacità di vaccinazione e siamo la 5 regione in Italia. In tutto come Asl sono 38857 le somministrazioni. SI stanno vaccinando anche i detenuti e l’Adi (l’assistenza domiciliare integrata) si muoverà sul territorio con 4 team vaccinali, che andranno nelle case e lo scopo è vaccinare tutti in 4 settimane

Intanto, si inizia entro 10 giorni la vaccinazione dei 28mila fragili e dei 1900 disabili. Mercoledì si incitrano i medici di famiglia che potranno vaccinare sua negli ambulatori che in locali in Asl, anche perché il vaccino Astrazenrca può essere usato fino a 80 anni. Si spera in un incremento delle dosi di vaccino entro aprile.

TERRITORIO

Si sta attenzionando Colonnella ma su tutta la costa si registrano casi di varianti, con un aumento dei casi a Giulianova, Tortoreto e Alba